1с нужен человек из Беларусии

Задача:

Добиться чтобы партии списанные в УТ и списанные в бухгалтерии совпадали;

(Нужно чтобы системы соответствовали друг другу и чтобы в бухгалтерию залетала и списывалась ровно та партия которая списывалась в УТ). и в УТ и в 1с списание происходит по ФИФО

Доработать чтобы была возможность в УТ видеть партии и по необходимости выбирать нужную.



Сильным плюсом при выборе исполнителя будет являться то, чтобы он был программистом и разработчиком в Беларуси



ТЗ от бизнес-аналитика находится в прикрепленном файле.



Конфигурации:

1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1467)



Управление торговлей для Беларуси, редакция 3.4.

Локализация для Республики Беларусь: СООО "1С-Минск". (3.4.14.181)