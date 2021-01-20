1С Разработка (автоматизация процессов

Добрый день.

Нам необходимо вести учет и отслеживание производственных процессов, и желательно чтоб это было максимально автоматизировано.

Дано:

1. Отдел продаж (учет в срм БИТРИКС 24)

2. Служба исполнения заказов (те кто вносит заказы в планировщик и передает их в производство - ведется в 1С)

3. Финансовый учет - 1С Управление нашей фирмой;

4. Производственные процессы - на данный момент все на бумажках и мессенджерах - одним словом древний век.

Главная задача - это вести автоматизированный учет всех процессов всех отделов.

Как мы планируем: Отдел продаж (1) и СИЗ (2) вести учет в Битрикс 24

А 3 и 4 пункты в 1С. Соответственно, должна быть интеграция между битриксом и 1С, чтоб база клиентов была единая.

1 этап: Это учет процессов производства в 1С модуль Управление нашей фирмой. Там есть производственный модуль, но его скорее всего надо дописать.

Затем все остальные этапы будем планировать!

Если у вас есть свое виденье и лучшее решение вопроса, готовы обсуждать!

Требования к исполнителю:

Серьезный опыт в разработке 1С

Быть готовым выйти в Скайп/Зум перед тем как выберем исполнителя (возможно не один раз)

Быть на связи в рабочие дни с 9 до 18 часов

Оплата только по безопасной сделке

Нацеленность на качественное выполнение проекта, а не только на скорое закрытие проекта и заработка!

Пишите свои цены и предложения. Учитывая что 1-й этап проекта может быть затяжным, оплату можем разбить на части, чтоб вам было спокойнее!