1С Разработка (автоматизация процессов

Добрый день! Необходимо реализовать вывод и синхронизацию товаров и торговых предложений из 1С на сайт. В идеале хотелось бы видеть добавление заполненного товара из 1С на сайт (там только картинки, акции, описания добавить. Все свойства ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нам необходимо вести учет и отслеживание производственных процессов, и желательно чтоб это было максимально автоматизировано.
Дано:
1. Отдел продаж (учет в срм БИТРИКС 24)
2. Служба исполнения заказов (те кто вносит заказы в планировщик и передает их в производство - ведется в 1С)
3. Финансовый учет - 1С Управление нашей фирмой;
4. Производственные процессы - на данный момент все на бумажках и мессенджерах - одним словом древний век.
Главная задача - это вести автоматизированный учет всех процессов всех отделов.
Как мы планируем: Отдел продаж (1) и СИЗ (2) вести учет в Битрикс 24
А 3 и 4 пункты в 1С. Соответственно, должна быть интеграция между битриксом и 1С, чтоб база клиентов была единая.
1 этап: Это учет процессов производства в 1С модуль Управление нашей фирмой. Там есть производственный модуль, но его скорее всего надо дописать.
Затем все остальные этапы будем планировать!
Если у вас есть свое виденье и лучшее решение вопроса, готовы обсуждать!
Требования к исполнителю:
Серьезный опыт в разработке 1С
Быть готовым выйти в Скайп/Зум перед тем как выберем исполнителя (возможно не один раз)
Быть на связи в рабочие дни с 9 до 18 часов
Оплата только по безопасной сделке
Нацеленность на качественное выполнение проекта, а не только на скорое закрытие проекта и заработка!
Пишите свои цены и предложения. Учитывая что 1-й этап проекта может быть затяжным, оплату можем разбить на части, чтоб вам было спокойнее!
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