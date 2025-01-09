Доработка отчета по 1С УТ 11.5

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки36 просмотров

  1. Надо сделать отчет который прикреплен к данному заказу. Слово сомони - это сумма

  2. В надо сделать такой отчет "Взаиморасчет с клиентами" чтобы отдельных столбцах показывал отгрузка, оплата и возврат. На данный момент в отчете оплату и возврат показывает в одном столбце.

4 месяца назад
guest_1737017646667
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
48 отзывов
4 месяца назад
#1
1С-программирование
Сергій
 
22 года
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад