Інтеграція 1с КУП з РОзеткою, НП, Алло та сайтом(Друпал)

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки496 просмотров

Компанія продає чай. Здебільшого облік ведеться в грамах.

На маркетплейсах та сайті - у фіксованих фасовках (7, 25, 50.. гр)

Для інтеграціїї треба спочатку зробити динамічні набори. Тобто набір 7гр містить 7г конкретного чаю.

Далі - інтеграція із розеткою, НП, Алло та сайтом.

Оплата поетапна.

1. Набори

2. РОзетка

3. Нова Пошта

4. Алло

5. Сайт

Ціні обговоруються.

Drupal
3 года назад
Newteaua
Евгений 
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Яна
 
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Коля
 
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#1
1С-программирование

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