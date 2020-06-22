Интеграция Cs-cart с 1с, выгрузка товаров и заказов

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Закрыт5 заявок340 просмотров

Требуется реализовать интеграцию сs-cart с 1с. 

Из 1с в Cs-cart: 

Выгрузка товаров, Изображений, доп изображений, стоимость, НДС, описание, категории, бренд, и т.д. 

Из Cs-cart в 1с: 

Заказы, статусы заказов, информацию о покупателе, НДС товара.

5 лет назад
dimadodonov
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