На сайте, нужно привязать возможность выгрузки товарных позиций из 1С

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

Здравствуйте, Михаил.

Cайт написан на PHP. Yii Framework, достаточно простой. По api необходимо связать его с 1С, чтобы была возможность выгружать список товаров в каталог. Пишите ваши предложения, обсудим!

Пообщаемся?

PHPYii
4 года назад
makstar777
Максим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад