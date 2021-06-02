Программист 1с (КИЕВ) для регулярного сотрудничества - 1с 7 - регулярно 2-3 раза мес требуется кодить какие-то хотелки в отчетах для бухгалтерии - обязательно иметь возможность иногда приезжать на физический адрес ...
На сайте, нужно привязать возможность выгрузки товарных позиций из 1С
Здравствуйте, Михаил.
Cайт написан на PHP. Yii Framework, достаточно простой. По api необходимо связать его с 1С, чтобы была возможность выгружать список товаров в каталог. Пишите ваши предложения, обсудим!
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