Требуется выполнить задачу по 1С-программированию согласно предоставленному техническому заданию. Ознакомьтесь с документом во вложении для получения всех необходимых деталей и требований к работе.
Настроить коннект 1с + СБИС
Я из гугл таблицы делаю веб хук(в котором будут все данные для создания упд и счет фактуры) 1С должна это обработать, создать упд и счет фактуру и выгрузить в сбис УПД
Без цифровой подписи
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