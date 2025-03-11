Настроить коннект 1с + СБИС

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки6 просмотров

Я из гугл таблицы делаю веб хук(в котором будут все данные для создания упд и счет фактуры) 1С должна это обработать, создать упд и счет фактуру и выгрузить в сбис УПД
Без цифровой подписи

месяц назад
guest_16185751155313
4 года в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
19 дней назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
3 отзыва(-1)
месяц назад

  • Похожие заказы

  • Задача по 1с

    Требуется выполнить задачу по 1С-программированию согласно предоставленному техническому заданию. Ознакомьтесь с документом во вложении для получения всех необходимых деталей и требований к работе.

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 дней назад

  • Разработать модель предиктивной аналитики

    Ищется специалист для разработки модели предиктивной аналитики, направленной на повышение качества прогнозирования вероятности брака на производстве. Задачи включают работу с историческими данными, интеграцию с 1С и оптимизацию модели с использованием CatBoost. Ожидается создание точной модели и настройка сценария обработки данных в реальном времени. Срок выполнения - 1 месяц.

    Интеграция APIРазработка алгоритмовSQLМашинное обучение
    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 дней назад

  • Требуется специалист по 1С

    Требуется специалист по 1С для интеграции с другой системой через API. Задача включает работу с JSON и дальнейшую поддержку при возникновении инцидентов или необходимости обновления. Необходима экспертиза в 1С и знание английского языка для чтения технической документации.

    Интеграция API
    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 дней назад

  • 1с конфигурация

    Необходимо разработать 1С конфигурацию, включающую формирование документа «Оприходование запасов» на основании заказов клиентов, обработку группового ввода «Расходная накладная», автоматизацию ввода документов на основании способа оплаты, а также отчеты для производства и водителей. Все документы должны корректно связываться и заполняться автоматически из карточки клиента.

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Импорт сертификатов товаров из 1С в Битрикс через модуль обмена

    $100

    Необходима автоматическая выгрузка файлов сертификатов товаров из 1С на платформу Битрикс с использованием модуля обмена данными. Цель - обеспечить актуальную информацию о сертификатах для пользователей сайта. Укажите версию 1С, тип модуля обмена (стандартный или кастомный) и предоставьте необходимую документацию.

    Интеграция API1С-Битрикс
    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    24 дня назад

  • Доработка 1С

    Требуется доработка 1С Торговля версии 8.3 редакция 11. Необходимо обновление системы и внедрение шаблона поручения с автоматической подгрузкой данных, валютными расчетами и формированием отчетов. Проект включает автоматизацию ввода данных, расчетную и печатную формы поручения, а также интеграцию с внешними источниками для валютных курсов.

    Доработка сайтов
    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Необходимо решение ошибки по расчету себестоимости товаров в 1С

    Требуется решение проблемы с расчетом себестоимости товаров в 1С. Ошибка может быть связана с методологией учета или техническими аспектами. Необходим анализ документов, который не учитывает расходы в КУДИР. Рассмотрены случаи с предоплатами и товарами под заказ. Бюджет проекта составляет 12 000 рублей.

    Устранение ошибокWooCommerceWordPress
    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Правки 1С

    Требуется доработка 1С для бухгалтерии или УНФ. Необходимо создать внешнюю обработку, которая позволяет загружать файл Excel и формировать XML по установленной форме. Данные должны выгружаться из 1С в XML и отправляться в Контур Диадок.

    Доработка сайтов
    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • 1C Управление Торговлей 11.3

    Требуется донастройка 1C Управление Торговлей версии 11.3. Основное внимание на оптимизацию функционала и улучшение работы программы для повышения эффективности бизнес-процессов.

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад