Доброго времени суток.

Необходимо решение ошибки по расчету себестоимости товаров в 1С. Возможна проблема как в методологии учета (допустим, на старте выстроили неправильно), так и в технической стороне вопроса.

Бюджет:12 000 руб., оплата с моей стороны очень желательна в рублях.



Связка:

Сайт на WordPress, торговое пространство - WooCommerce.

Плагины обмена от ITGalaxy (itgalaxy.companyhttps://itgalaxy.company › softwareWooCommerce - 1C:Предприятие (МойСклад, СБИС) - Обмен данными)

Модуль обмена (расширяющий обмен) от Битрикс.

1С:Предприятие 8.3: УТ (ПРОФ) редакция 11 + УТ Бухгалтерия предприятия (базовая) редакция 3.0. БД синхронизируются.

Была куплена и внедрена обработка с открытым исходным кодом:

https://v8pro.ru/shop/check-zakaz-ut-11-5/?ysclid=lzgw9pdr2l767191125

❗️Есть и розничная торговая точка (офлайн-продажи) и онлайн интернет-магазин (онлайн-продажи)❗️

Т. е. 2 бизнес процесса: продажи на сайте интернет магазина и в РТТ.



Оборудование

АТОЛ 30Ф, PAX D230, ОФД Тензор.

В РТТ оплата принимается наличными, банковской картой и СБП, чек пробиваем непосредственно в 1С. При оплате заказа на сайте, платежи принимаются через Интернет-эквайринг от Т-Банк.

После интеграции с 1С информация о заказе и Документ по эквайринговой операции попадают в 1С. Чек ККМ пробиваем вручную.



Описание ошибки с попытками и результатами решений, скриншотами, в прикрепленном файле.

Суть в комментариях от 5.12 и 10.12:



1. В некоторых документах программа видит себестоимость, но не ставит ее в КУДИР (не принимает ее к расходам), возможно из-за того, что не видит оплату по некоторым документам поступления (пример в файле).

2. По поступлениям (услугам, оказанным нам сторонними организациями), для которых по договору идет постоплата, расходы не попадают в КУДИР. Фактически услуги оказаны и оплачены (позже), но расходы в КУДИР не попали (пример в файле).

3. В КУДИР не попадает себестоимость по товарам под заказ (сначала продажа товара, затем поступление).

Сейчас по товарам ПОД ЗАКАЗ настроено так:

Первым специалистом 1С, который уже настраивал все, предложено проставлять себестоимость по таким товарам вручную, так как разделение бизнес процесса: Чек предоплаты 100% и Чек полный расчет слишком сложный процесс, а продаж “ПОД ЗАКАЗ” будет не много.

Сейчас по товарам ПОД ЗАКАЗ пробивается Чек полный расчет. Для этого создается “фальшивое” поступление товара. Когда происходит реальное поступление товара, то его себестоимость не принимается к расходам, так как продажа товара была раньше, чем поступление.

Как было предложено специалистом, мы должны были проставить эту себестоимость в ручной корректировке. Но тогда программа не учитывает в дальнейших операциях этот документ в части касающейся себестоимости и соответственно далее возникают ошибки (создается регламентная операция и себестоимость возвращается обратно.

При следующей продаже этого же товара повторно списывается уже проданный товар и его себестоимость (из “старого” поступления, пример в файле)

4. Касаемо себестоимости товаров под заказ, в чем тут заключается проблема: изначально специалистом, который настраивал 1С, был предложен вариант проставлять по этим товарам себестоимость вручную, но с текущим специалистом протестировали этот вариант и установили, что те документы, которые откорректированы вручную, не учитываются далее при каких-либо действиях и продажах товаров, соответственно, неправильно проставляется себестоимость товаров, создаются регламентные операции. Мы полагаем, что тут или переделывать так, чтобы программа учитывала ручные корректировки, либо переделывать весь процесс, делать отдельно предзаказ по товарам и пробивать еще один чек “предоплата 100%”, и после того как товар поступит, делать списание этого товара и чек “полный расчет”. То есть не с технической точки зрения мы так видим решение, но нужно направить на техническое решение нашего текущего специалиста по 1С.