Нужен специалист по 1С У.Т. 8.3 и 1С Битрикс в одном лице

Задачи:1. Нужно выгрузить товары из номенклатуры 1С на сайт 1С битрикс( Товары имеют характеристики-цвет,размер,свойства,бренд,страна-производитель)После загрузки наименований возможно нужен будет парсинг 2. Заказы выгружаются в 1С3. Заказы созданные в 1С выгружаются на сайт4. Статусы из 1С выгружаются на сайт5. Так же создать выгрузку на сайт на prom.ua6. Дополнительные настройки 1С У.Т. для выгрузки описаний цветов, свойств товаров.7. Оповещения по email и sms из 1С8. Другие доработки за дополнительную оплатуХотелось бы найти одного человека который смог все это сделатьВозможно выполнение некоторых пунктов из спискаБольше нужен специалист по 1С У.Т. чем по БитриксЦену предлагаю указать Вам при обсуждении всех тонкостей в переписке ( за хорошую работу готов платить хорошую цену)