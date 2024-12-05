Необходимо выгружать с Приват Банка (для юр лиц) выписки по платежам в 1с. Для последующей обработки этих платежей бухгалтером.

Возможно есть готовые решения, тогда нужно будет "допилить" под наши нужды.

"Управление торговлей для Украины", редакция 2.3.

Открыт к предложениям