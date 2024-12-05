Требуется специалист для заведения номенклатуры в 1С УТ облачной версии 11 с использованием данных из эксель. Необходим опыт в 1С-программировании и знание работы с облачными версиями.
Нужна обработка по импорту выписок по платежкам с Приват банка в 1с
Необходимо выгружать с Приват Банка (для юр лиц) выписки по платежам в 1с. Для последующей обработки этих платежей бухгалтером.
Возможно есть готовые решения, тогда нужно будет "допилить" под наши нужды.
"Управление торговлей для Украины", редакция 2.3.
Открыт к предложениям
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