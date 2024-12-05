Нужна обработка по импорту выписок по платежкам с Приват банка в 1с

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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Необходимо выгружать с Приват Банка (для юр лиц) выписки по платежам в 1с. Для последующей обработки этих платежей бухгалтером.

Возможно есть готовые решения, тогда нужно будет "допилить" под наши нужды.

"Управление торговлей для Украины", редакция 2.3.

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5 месяцев назад
guest_15892669065935
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Заявки фрилансеров

Андрей
 
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Коля
 
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#1
1С-программирование