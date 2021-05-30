Нужна обработка свертки базы 1С ЗГУ 3.1

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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Есть база ЗГУ надо свернуть ее на начало 2021г

база человек 50

4 года назад
cutecode
55 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров