размещение товаров из 1С в каталоге торговой площадки Ebay ; автоматическое обновление цен и остатков в торговой площадке, при их изменении в 1С; загрузка заказов клиентов из eBay в 1С; обмен трек-номерами отправлений по заказам клиентов; автоматическое обновление статусов ...
Нужно с инфостарта скачать 1 обработку, которая стоит 1 стартмани.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Спасибо.
- Похожие заказы
- $10001С-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $2
Добрый день, интересует обработка https://infostart.ru/public/1004544/, стоит 1 стартмани, которых у меня конечно же, нет)1С-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
простой учет задач один пользователь ставит задачу (которая может иметь ссылку на контрагента, номенклатуру, или событие) другой выполняет шеф может видеть "кому сколько осталось сделать" можно связать с напоминанием и подсистемой "планировщик" отпишитесь, пожалуйста "кто делал". примерная цена, время выполнения, ваш ...Закрыт4 года назад
Доработать УнФ – минимально затрагиваю конфигурацию – в идеале через расширения.1С-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Чувак вносит данные о количестве товара, 5-10-15 товарных позиций.Формируется накладная и улетает в гугл-таблицу (GOOGLE). Либо конвертируется в формат для 1С-бухгалтерии и улетает в 1С. ---------- Дизайн есть. ТЗ есть. Как всегда, все нужно сделать дешево и сердито.Закрыт4 года назад
Необходимо доработать внешний отчет для 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1926) Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.127.1) Все подробности в тех. задании. База типовая, не дописанная. Ссылки на рабочую базу предоставлю и файл с отчетом.1С-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо доработать 1С 8.3 УТП. Доработкапредполагает: создание печатных форм и их подвязка под автоматическое заполнение; исправление ошибок в работе 1С, которые связаны с созданием спецификаций к заказам покупателей; разработка отчетов в соответствии с предоставленным описанием. Перечень задач и ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо доработать 1С 8.3 УТП. Доработкапредполагает: создание печатных форм и их подвязка под автоматическое заполнение; исправление ошибок в работе 1С, которые связаны с созданием спецификаций к заказам покупателей; разработка отчетов в соответствии с предоставленным описанием. Перечень задач ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Телефония задарма : что нужно, чтобы при звонке можно было принять вызов в 1с, и там же разговариватьЗакрыт4 года назад
Компания порядка 100 сотрудников, бухгалтерия и кдп ведется облачной версии в 1:С Предприятии, конфигурация Бухгалтерия предприятия (версии 3.0.75.58 и 3.0.75.70), хотим перейти на ЗУП (версия 3.1.12.113), надо перенести данные. Для этого ищем фрилансера на проект. Стоимость ...Закрыт4 года назад