Задача включает интеграцию 1С с Честным знаком и ЭДО Сбис. Необходимо прописать GTIN к номенклатуре, настроить обмен кодами, печать этикеток и отправку данных о выбытии. Также требуется настройка обмена с ЭДО для отправки кодов маркировки в УПД. Ожидается оценка времени и стоимости работ.