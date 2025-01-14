Требуется интегрировать HTML вьюшку в конфигуратор 1С версии 8.3. Необходимо добавить новый раздел, который будет открывать HTML документ для пользователей. Ожидается проработка функционала и его корректная реализация в системе.
Панель функции в 1С 7.7 ТиС конфигурации ККС
Доброго времени суток!
Мы работаем в 1С 7.7 ТиС конфигурации ККС нам надо сделать как у 1С 8.3 дайте внимание в ниже прикрепленный рисунок
Заявки фрилансеров
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