Панель функции в 1С 7.7 ТиС конфигурации ККС

$300
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки19 просмотров

Доброго времени суток!

Мы работаем в 1С 7.7 ТиС конфигурации ККС нам надо сделать как у 1С 8.3 дайте внимание в ниже прикрепленный рисунок

3 месяца назад
guest_1737205295538
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Коля
 
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1С-программирование
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