мне нужно доп обработка для организации процесса упаковки,

тз

я создаю клиентский заказ для мп

для упаковки нужно подбор по поиску шк товара и печати этикеток для товара подходящий к конкретному мп

наверно для этого нужно будет какой то справочник, но справочник у нас в 1с уже есть

опешу процессы

1 создание заказа в ручную

2. передача на упаковку

3. кнопка создания шк транспортного короба и печать шк транспортного короба

4. сканирования шк товара

5. система выдает этикетку товара с шк под выбранного мп

6. подтверждение упаковки( по средством сканирования этикетки либо какой то другой шк который будет шитатся подтвирждением)

7. колонка где показывает что находится в коробке

8. после завершения упаковки нажимаем закрыть короб

9, возможность выгрузки описа с информацией о том, в какой коробке какой и с каким количеством товара находится в формате эксель