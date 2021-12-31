Здравствуйте, проблема описана в ТЗ. Пишите у кого есть опыт работы и кто сможет помочь, ну и за какие примерно цену и сроки.
Перенос группы справочника контрагнетов с остатками
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
До понедельника требуется перенос группы справочника контрагентов и их договоров и остатков на 31.12.2021 из бух2 в бух3
Часть контрагентов и их договоров уже перенесена
Конфигурации типовые
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