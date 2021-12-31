Перенос группы справочника контрагнетов с остатками

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Добрый день.

До понедельника требуется перенос группы справочника контрагентов и их договоров и остатков на 31.12.2021 из бух2 в бух3

Часть контрагентов и их договоров уже перенесена

Конфигурации типовые

2 года назад
borisat
Борис 
38 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад