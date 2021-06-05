Распределение звонков из Mango office в б24 по воронкам

$20
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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Настроить распределение звонков из mango office по воронкам в б24.В б24 есть 3 воронки.Из манго офиса попадает звонок в первую воронку по умолчанию, нужно нужно настроить передачу звонков в ворону 2

4 года назад
integrumdirect
Денис 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

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