Необходимо интегрировать 1С с помощью API и файла обмена для БП 3.0. Требуется создать функционал для выбора вида обмена, настройки параметров ЦФТ, а также автоматической выгрузки документов. Укажите срок и стоимость выполнения задачи.
Разработать плагин, надстройку конфигурацию для 1С Бухгалтерия
Необходимо написать дополнение к конфигурации 1С Бухгалтерия или отдельный плагин или программу со следующим функционалом:
Все операции из базы из раздела деньги (вкладка Основное) выгружать в формате файла kl_to_1c.txt
Версия формата 1.03 (именно так, как будто это экспорт операций из интернет банка организации)
Выгружать операции только по безналичному расчету (операции по кассе выгружать не нужно)
Формат файла описан здесь https://v8.1c.ru/tekhnologii/obmen-dannymi-i-integratsiya/standarty-i-formaty/standart-obmena-s-sistemami-klient-banka/
Пример файла вышлю в личку
Стоимость обсуждается, предлагайте.
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