Необходимо написать дополнение к конфигурации 1С Бухгалтерия или отдельный плагин или программу со следующим функционалом:

Все операции из базы из раздела деньги (вкладка Основное) выгружать в формате файла kl_to_1c.txt

Версия формата 1.03 (именно так, как будто это экспорт операций из интернет банка организации)

Выгружать операции только по безналичному расчету (операции по кассе выгружать не нужно)

Формат файла описан здесь https://v8.1c.ru/tekhnologii/obmen-dannymi-i-integratsiya/standarty-i-formaty/standart-obmena-s-sistemami-klient-banka/

Пример файла вышлю в личку

Стоимость обсуждается, предлагайте.