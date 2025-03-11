Необходимо разработать расширение для базовой конфигурации 1С:Бухглалтерия 8.3.

Суть расширения:

Требуется разработать расширение (модуль) для конфигурации 1С:Предприятие, предназначенное для автоматизации работы по учету, контролю сроков нормативной эксплуатации и управлению запасами средств индивидуальной защиты (СИЗ) в организации. Решение должно интегрироваться с существующей системой 1С (типовая конфигурация 1С:Бухгалтерия, полностью стандартная), использовать импорт данных из электронных документов (УПД, стандартная форма) и внешних источников (из имеющейся конфигурации 1С:Бухгалтерия), а также формировать необходимые отчетные формы (акты выдачи, списания, ведомости, личные карточки учета и акты утилизации, все согласно прикрепленному файлу).

Основные задачи: