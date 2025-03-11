Разработка расширения 1С

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  2. 1С-программирование
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Необходимо разработать расширение для базовой конфигурации 1С:Бухглалтерия 8.3.
Суть расширения:
Требуется разработать расширение (модуль) для конфигурации 1С:Предприятие, предназначенное для автоматизации работы по учету, контролю сроков нормативной эксплуатации и управлению запасами средств индивидуальной защиты (СИЗ) в организации. Решение должно интегрироваться с существующей системой 1С (типовая конфигурация 1С:Бухгалтерия, полностью стандартная), использовать импорт данных из электронных документов (УПД, стандартная форма) и внешних источников (из имеющейся конфигурации 1С:Бухгалтерия), а также формировать необходимые отчетные формы (акты выдачи, списания, ведомости, личные карточки учета и акты утилизации, все согласно прикрепленному файлу).

Основные задачи:

  1. Импорт и обработка данных:

    • Разработать модуль автоматического импорта информации из универсальных передаточных документов и смежных систем (из 1С:Бухгалтерия) с обязательной проверкой корректности данных (наименование, код, количество).

    • Привести импортированные данные к единому формату для дальнейшей обработки.

  2. Расчёт сроков нормативной эксплуатации СИЗ:

    • Реализовать алгоритмы расчёта сроков эксплуатации с учетом особенностей (начало учета с фактической выдачи, сезонные корректировки, учет периода хранения, в соответствии с прикрепленным файлом).

    • Автоматизированно определять необходимость замены, списания или продления СИЗ с выводом соответствующих уведомлений.

  3. Формирование отчетности и документооборота:

    • Автоматическое формирование шаблонных документов: акт выдачи, акт списания, ведомость учета, личная карточка СИЗ, акт утилизации (в соответствии с прикрепленным файлом).

    • Возможность экспорта отчетов в печатные форматы (PDF, Excel).

  4. Пользовательский интерфейс и аналитика:

    • Разработка удобного, интуитивного интерфейса с разделением задач на модули (аналогично тому, как оно реализовано в стандартной конфигурации 1С:Бухгалтерии.).

    • Реализация дашборда для мониторинга состояния запасов СИЗ и отображения ключевых показателей (например, коэффициенты своевременности, релевантности, безошибочности выдачи) (по возможности).

  5. Управление правами доступа:

    • Разработка системы разграничения пользователей с возможностью назначения ролей (роли администратора со всеми правами, редактора с правами редактирования и внесения документации, пользователя с возможностью просмотра выданных СИЗ, в идеале с реализацией просмотра каким-либо образом только каждому отдельному человеку просмотр своих собственных выданных СИЗ без возможности просмотра чужих).

    • Ведение журнала действий для контроля операций в системе.

Разработка модулей
25 дней назад
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