Требуется специалист по 1С-программированию из Беларуси для доработки системы, чтобы списания в УТ совпадали с бухгалтерией. Необходимо обеспечить соответствие партий, списанных по ФИФО, и возможность выбора партий в УТ. ТЗ предоставлено бизнес-аналитиком. Опыт работы с 1С:Предприятие 8.3 и Управлением торговлей для Беларуси является преимуществом.
Разработка расширения 1С
Необходимо разработать расширение для базовой конфигурации 1С:Бухглалтерия 8.3.
Суть расширения:
Требуется разработать расширение (модуль) для конфигурации 1С:Предприятие, предназначенное для автоматизации работы по учету, контролю сроков нормативной эксплуатации и управлению запасами средств индивидуальной защиты (СИЗ) в организации. Решение должно интегрироваться с существующей системой 1С (типовая конфигурация 1С:Бухгалтерия, полностью стандартная), использовать импорт данных из электронных документов (УПД, стандартная форма) и внешних источников (из имеющейся конфигурации 1С:Бухгалтерия), а также формировать необходимые отчетные формы (акты выдачи, списания, ведомости, личные карточки учета и акты утилизации, все согласно прикрепленному файлу).
Основные задачи:
Импорт и обработка данных:
Разработать модуль автоматического импорта информации из универсальных передаточных документов и смежных систем (из 1С:Бухгалтерия) с обязательной проверкой корректности данных (наименование, код, количество).
Привести импортированные данные к единому формату для дальнейшей обработки.
Расчёт сроков нормативной эксплуатации СИЗ:
Реализовать алгоритмы расчёта сроков эксплуатации с учетом особенностей (начало учета с фактической выдачи, сезонные корректировки, учет периода хранения, в соответствии с прикрепленным файлом).
Автоматизированно определять необходимость замены, списания или продления СИЗ с выводом соответствующих уведомлений.
Формирование отчетности и документооборота:
Автоматическое формирование шаблонных документов: акт выдачи, акт списания, ведомость учета, личная карточка СИЗ, акт утилизации (в соответствии с прикрепленным файлом).
Возможность экспорта отчетов в печатные форматы (PDF, Excel).
Пользовательский интерфейс и аналитика:
Разработка удобного, интуитивного интерфейса с разделением задач на модули (аналогично тому, как оно реализовано в стандартной конфигурации 1С:Бухгалтерии.).
Реализация дашборда для мониторинга состояния запасов СИЗ и отображения ключевых показателей (например, коэффициенты своевременности, релевантности, безошибочности выдачи) (по возможности).
Управление правами доступа:
Разработка системы разграничения пользователей с возможностью назначения ролей (роли администратора со всеми правами, редактора с правами редактирования и внесения документации, пользователя с возможностью просмотра выданных СИЗ, в идеале с реализацией просмотра каким-либо образом только каждому отдельному человеку просмотр своих собственных выданных СИЗ без возможности просмотра чужих).
Ведение журнала действий для контроля операций в системе.
Заявки фрилансеров
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