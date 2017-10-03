Разработка решения базе на типовой конфиграции 1С

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка184 просмотра

Описание работ:

Требуется разработка решения для индивидуальных предпринимателей на базе конфигурация 1С:Бухгалтерия

Варианты взаиморасчетов обсуждаемые. 

Очень важно исполнение работ в оговоренный срок.

Навыки специалиста:

  • Работа с управляемыми формами в режиме такси
  • Предложение альтернативных вариантов решения для более быстрого достижения конечного результата
8 лет назад
AndreyevVitaliy
Виталий 
42 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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