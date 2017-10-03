Для отгрузок поставщикам требуется настроить макет этикеток для товара со следующими реквизитами: 1. наименование Товара; 2. дата изготовления Товара; 3. наименование страны-изготовителя; 4. единый знак обращения продукции на рынке государств ...
Разработка решения базе на типовой конфиграции 1С
Описание работ:
Требуется разработка решения для индивидуальных предпринимателей на базе конфигурация 1С:Бухгалтерия
Варианты взаиморасчетов обсуждаемые.
Очень важно исполнение работ в оговоренный срок.
Навыки специалиста:
- Работа с управляемыми формами в режиме такси
- Предложение альтернативных вариантов решения для более быстрого достижения конечного результата
Заявки фрилансеров
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