Сделать отчет в 1с 8.3 УТП

Есть сайт на Битрикс, также создана номенклатура с характеристиками в 1С УТ, отдельный розничный склад и розничный прайс. Планировалось, что выгрузка будет номенклатур без указания кол-ва, но с ценами. Характеристики должны выбираться выпадающим списком уже внутри ...