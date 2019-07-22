Сделать отчет в 1с 8.3 УТП

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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Есть налоговые накладные которые выписываются 1 раз в месяц и фактическое потребление(реализация). Отчет должен посчитать сколько фактической реализации попало в сумму налоговой накладной.

Пример во вложении.

6 лет назад
sigurg
Сергей 
43 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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