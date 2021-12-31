Создать базу для учета товаров на складе по ТЗ

1С-программированиеЗакрыт2 заявки674 просмотра
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Создать базу для учета товаров на складе и загрузки приходных накладных.

Управляемые формы, версия 8.3

Вигрузить базу в dt-файл

2 года назад
Misha82
Миша 
39 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
denis1984
Денис 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
17 часов назад
2 года назад
$35
1 день
Все начиналось нормально,оговорили все. Я выполнил свои обязательства(был указан исполнителем),передал файл базы на проверку. После этого он заблокировал отправку сообщений и закрыл заказ. Не связывайтесь с ним, все его заказы закрыты,он просто мошенник. Админам рекомендую его заблокировать.