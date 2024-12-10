Требуется разработка решения для импорта выписок по платежам из Приват Банка в 1С, редакция 2.3. Необходима доработка существующих решений под конкретные нужды для дальнейшей обработки бухгалтером.
Специалист 1C управление торговлей
Нужно настроить 1с управление торговлей версии 11.5 для лучшей работы компании
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