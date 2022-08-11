Требуется реализовать доработки в 1С УТ 8.3, включая возможность формирования розничной стоимости товара в зависимости от себестоимости: чем ниже закупочная цена, тем выше процент наценки и наоборот. Также необходимы дополнительные доработки, уточняйте детали.