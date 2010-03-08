Восстановить файловую базу 1С:Бухгалтерия 3.0

1С-программированиеЗакрыт2 заявки152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо восстановить файл 1Сv8.1CD Бухгалтерия 3.0 ПРОФ.

На данный момент выдает ошибку: "Файл базы данных поврежден".

Утилита chbdfl.exe не помогает.

Платформа 8.3.10.2650

Ссылка на файл 1Cv8.1CD

https://cloud.mail.ru/public/FyJd/zLKsyCQm3

6 лет назад
guest_15230333775486
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад