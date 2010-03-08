Восстановить файловую базу 1С:Бухгалтерия 3.0

Требуется изменить выгружаемый файл XML в 1с УТ 10.3 (8.3.9.20.84) 1. Сделать к контрагентам штрих код. 2. Добавить штрих-код в выгрузку. 3. Добавить в выгрузку сумму заказа. Пишите кто может приступить сейчас. Укажите стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо восстановить файл 1Сv8.1CD Бухгалтерия 3.0 ПРОФ.
На данный момент выдает ошибку: "Файл базы данных поврежден".
Утилита chbdfl.exe не помогает.
Платформа 8.3.10.2650
Ссылка на файл 1Cv8.1CD
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