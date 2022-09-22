Необходимо исправить ошибки в табели 1С. Задача включает решение проблемы с исчезновением имени работника, заполнение дат цифрой 8, добавление столбцов для рабочих дней и часов, а также исправление печатной формы, включая номер табеля. Важно, чтобы изменения в записях автоматически обновляли данные.
Задачи по 1С: Предприятие 8. Сельское хозяйство3.0
Добрый день.
Есть несколько задач по 1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 3.0.
Задачи такие как:
- Обновление
- Перенос доработок
Бюджет и сроки по договоренности.
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