Закрытие месяца УТ для Казахстана, редакция 3

Сайт на опенкарт3. Необходимо интегрировать с 1с Предприятие 8.3 остатки и цены. Кто готов взяться пишите.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужна помощь что бы разобраться в ошибках при Закрытии месяца.
Нужны рекомендации что бы исключить ошибки в будущем и помощь что бы исправить текущие ошибки.
Так же не запускается автоматическое закрытие месяца, с этим тое нужно разобраться.
Конфигурация Управление торговлей для Казахстана, редакция 3, локализация для Казахстана: "1С-Рейтинг" (3.4.4.81), аналог УТ 11.2
думаю механизмы похожи...хотя не уверен.
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