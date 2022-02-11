Закрытие месяца УТ для Казахстана, редакция 3

Добрый день.

Нужна помощь что бы разобраться в ошибках при Закрытии месяца.

Нужны рекомендации что бы исключить ошибки в будущем и помощь что бы исправить текущие ошибки.

Так же не запускается автоматическое закрытие месяца, с этим тое нужно разобраться.

Конфигурация Управление торговлей для Казахстана, редакция 3, локализация для Казахстана: "1С-Рейтинг" (3.4.4.81), аналог УТ 11.2

думаю механизмы похожи...хотя не уверен.