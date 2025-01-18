Требуется преобразование изображения с логотипом и текстом в векторный формат SVG с добавлением реалистичного 3D-эффекта. Сохранить текущий дизайн, обеспечить возможность масштабирования и выполнить работу в шикарном качестве. Исходное изображение будет предоставлено.
3 д модель персонажа плюс ригинг
Делаю игру, но персонажа смоделировать не могу! нужно сделать персонажа в подобном стили как на картинке. Все подробности обсудим!
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