3 д модель персонажа плюс ригинг

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт7 заявок350 просмотров

Делаю игру, но персонажа смоделировать не могу! нужно сделать персонажа в подобном стили как на картинке. Все подробности обсудим!

3D-моделированиеСоздание персонажей
3 месяца назад
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