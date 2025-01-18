Требуется создать и анимировать низкополигонального 3D аниме-персонажа в Blender. Проект включает создание тела, одежды, рига и анимации. Каждый этап должен быть сохранен в отдельном файле с фото процесса и рендером. Этапы: создание тела, одежды, риг тела с анимацией, риг лица и анимация. Полная свобода творчества, при необходимости предоставляются референсы.