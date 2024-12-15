Ищется специалист для создания короткой анимации видео-ёлки. Задача включает анимацию исходника ёлки, добавление эффектов плавного вырастания и зацикливание. Необходимо соблюдать корпоративный стиль и цветовую гамму. Работа удаленная, проектная занятость, требуется портфолио.
3D-анимация в "Блендер"
Небольшая 3D-анимация в «Блендер» о создании видеоурока, краткое объяснение того, что использовалось и как это работает, пошагово как запустить и использовать (технологическая карта).
Что-то типо такого
От первого лица.
1. Человечек садится за компьютер.
2. Открывает ворд
3. Пишет заголовок «Наборные видеоуроки»
4. Набирает следующий текст: Наборные видеоуроки по математике представляют собой комплекс видеороликов, в каждом из которых на одном из уровней сложности (низкий, средний, высокий) реализуются следующие компоненты урока: мотивация изучения нового материала; изложение нового материала; проверка правильности понимания и запоминания введённого материала; формирование умений; обучение применению знаний и умений; контроль и оценка результатов учебно-познавательной деятельности; выдача домашнего задания, организация рефлексии.
Затем становится от третьего лица (серый человечек девочка с коричневыми волосами, собранными в хвост).
1. Человечек ходит кругами.
2. Останавливается.
3. Над головой загорается лампочка.
4. Садится за стол.
5. Печатает текст
6. Делает презентацию
7. Снимает видеоурок.
8. Выкладывает на ютуб.
9. Довольный кивает.
Конец.
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