Необходимо согласно ТЗ отрисовать ряд картинок в 3DS Max для дальнейшего рендера. Просьба присылать ваши работы.
3D архитектурная визуализация экстерьеров, моделинг
Ищем на проект 3Д-моделера, визуализатора, а еще лучше дженералиста, работающего в 3D MAX. Работа примерно с начала августа и в течение 2-3 месяцев.
Для проекта нужно будет:
- Смоделировать несколько экстерьеров бизнес-центров и жилых зданий по чертежам
- Смоделировать ближайшее окружение к ним по фото и видео
- Расставить деревья, сделать детские площадки и прочую красоту
- Сделать высокореалистичную визуализацию под анимацию (чтобы рендер происходил в приемлемое время) с настройкой
света, рендера
Мы ищем людей, которые:
- Имеют большой опыт в моделировании и визуализации, подтвержденный портфолио
- Умеют четко, безошибочно моделировать по чертежам. Без дырок, без наложения полигонов и прочих косяков.
- Умеют создавать ландшафты (в том числе с перепадами высот)
- Делают реалистичные и "легкие" визуализации под анимацию. И понимают в чем отличие сцены для
статичного рендера и для анимации.
- Всё делают быстро, в срок или раньше :)
- Адекватно относятся к правкам
- Не пропадают, в оговоренное время выходят на связь
Рассматриваем также работу с небольшими командами.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Мы заключаем договор, с передачей нам исключительных прав.
Предпочтение ИП, самозанятым.
Присылайте ссылки на ваше портфолио (3Д анимация, визуализация экстерьеров)
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