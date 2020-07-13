3D архитектурная визуализация экстерьеров, моделинг

$500
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт10 заявок716 просмотров

Ищем на проект 3Д-моделера, визуализатора, а еще лучше дженералиста, работающего в 3D MAX. Работа примерно с начала августа и в течение 2-3 месяцев.

Для проекта нужно будет:

- Смоделировать несколько экстерьеров бизнес-центров и жилых зданий по чертежам

- Смоделировать ближайшее окружение к ним по фото и видео

- Расставить деревья, сделать детские площадки и прочую красоту

- Сделать высокореалистичную визуализацию под анимацию (чтобы рендер происходил в приемлемое время) с настройкой

света, рендера

Мы ищем людей, которые:

- Имеют большой опыт в моделировании и визуализации, подтвержденный портфолио

- Умеют четко, безошибочно моделировать по чертежам. Без дырок, без наложения полигонов и прочих косяков.

- Умеют создавать ландшафты (в том числе с перепадами высот)

- Делают реалистичные и "легкие" визуализации под анимацию. И понимают в чем отличие сцены для 

статичного рендера  и для анимации.

- Всё делают быстро, в срок или раньше :)

- Адекватно относятся к правкам

- Не пропадают, в оговоренное время выходят на связь

Рассматриваем также работу с небольшими командами.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Мы заключаем договор, с передачей нам исключительных прав.

Предпочтение ИП, самозанятым.

Присылайте ссылки на ваше портфолио (3Д анимация, визуализация экстерьеров)

3ds Max
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