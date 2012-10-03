Добрый день! 1. Нужно нанести логотип фирмы на все рисунки, как будто бы он на них нарисован. Его можешь скачать отсюда: http://dl.dropbox.com/u/3705285/logo.png 2. Весь голубой цвет на картинках, ...
3D-библиотека товаров (цветочные кашпо, растения)
Всем добрый день!
Наша компания ищет 3D-дизайнера (моделлера) для крупного долгосрочного проекта.
Нам необходимо создать 3D-библиотеку всех наших товаров (общее количество на данный момент - 6000 шт, может меняться в сторону увеличения).
База товаров содержит:
1. Цветочные горшки Lechuza, примерно 450 моделей, сложность и разнообразие можно посмотреть в папке с фото:
http://narod.ru/disk/62098673001.dfa1c1c74f066cf78506b39fd2a391d7/1.%20Lechuza.rar.html
2. Цветочные горшки Nieuwkoop, примерно 2500 моделей, папка с фото:
http://narod.ru/disk/62099241001.460094abef5a9b5be19649d4a17052bc/4.%20Nieuwkoop.rar.html
3. Цветочные горшки Artstone, примерно 450 моделей, папка с фото:
http://narod.ru/disk/62099314001.1a81006bd2a56e9eadffb7edb4ae512c/6.%20Artstone.rar.html
4. Цветочные горшки Plants First Choice, примерно 550 моделей, папка с фото:
http://narod.ru/disk/62099282001.2118697a70a8b99c0d1e8f1cb9dcf26e/5.%20PFC.rar.html
5. Цветочные горшки Scheurich, примерно 500 моделей, папка с фото:
http://narod.ru/disk/62099635001.5008bc0bb46802a42e504f3ab8976807/9.%20Scheurich.rar.html
6. Цветочные горшки Elho, примерно 450 моделей, папка с фото:
http://narod.ru/disk/62099525001.dad66dc602409ffc46666ca3bb54b676/8.%20Elho.rar.html
7. Комнатные натуральные растения, примерно 400 моделей, папка с фото:
http://narod.ru/disk/62098788001.76ab0cc06f302561a94741bac6fe6714/2.%20Natplants.rar.html
8. Искусственные растения, примерно 700 моделей, папка с фото:
http://narod.ru/disk/62098976001.31e01c36ceee65e6013f51bd48b79c0b/3.%20Artplants.rar.html
9. Стабилизированные растения, примерно 135 моделей, папка с фото:
http://narod.ru/disk/62099684001.503660024a6838b8dfa8ddcb1e34f335/7.%20Stabplants.rar.html
Особенность базы в том, что многие товары (как горшки, так и растения) повторяются в различных размерах и/или цветах и/или материалах (для горшков) , соответственно создание части моделей будет состоять в преобразовании ранее созданных в нужный размер, цвет или форму.
Для работы будут предоставлены:
- xls-файл с удобными фильтрами по коллекции, цвету, размеру и пр, что облегчит нахождение сходных моделей ("черновой" вариант такого файла - здесь: http://narod.ru/disk/62099705001.9e744fde7616033e361ff29be5b8e51b/Control%20list.xls.html)
- архивы с основными фото по каждому товару (см. выше), а также дополнительными фото к ряду моделей
- pdf-каталоги по всем производителям горшков с моделями в интерьере, что позволит лучше воссоздать их внешний вид
В результате работы будут нужны модели всех товаров в *.3ds и обязательно в *.gsm (формат объекта Archicad, легко делается из готовой максовской модели, а также небольшое превью в формате *.jpg размером 200х200 px, названные согласно коду товара (в таблице) и разложенные по папкам-категориям.
Все модели в атрибутах должны иметь ссылку на нашу компанию, и должны быть выполнены в одной стилистике.
Сроки проекта особо не лимитированы. Но чем раньше Вы справитесь, тем быстрее получите полную оплату.
В перспективе возможно дальнейшее сотрудничество для создания новых моделей этих производителей или же других фабрик.
Пожалуйста, в заявках давайте ссылки на свои аналогичные работы, а также делайте предложения по цене.
Оптимально, если вы укажете стоимость разработки одной модели (возможно, разную для каждой категории товаров, т.к. и сложность их исполнения - разная) - ведь количество может меняться.
Заранее благодарим Вас за участие в проекте.
Заявки фрилансеров
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