3D дизайн аркадного ретро автомата

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Требуется 3D дизайнер для создания аркадного ретро автомата. Идеальный кандидат должен иметь опыт в дизайне промышленных объектов и предоставить портфолио с примерами подобных работ.

3D-моделированиеДизайн объектов
11 дней назад
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