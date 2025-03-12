3D дизайн макета стенда

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Закрыт2 заявки163 просмотра

Ищу дизайнера уровня миддл + для создания 3D макета стенда. Необходимы примеры работ. Контакт через личные сообщения.

3D-моделирование
2 месяца назад
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