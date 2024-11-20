Требуются моделлеры уровня middle/senior для работы над 3D-моделями промышленного объекта в полнометражном художественном фильме. Срок выполнения заказа с ноября по январь. Примеры релевантных работ необходимы в первом сообщении.
3D-дизайн мокапов для девайсов
Необходим 3D-artist для создания 50 мокапов высокого качества для следующих девайсов: iPhone 16 Pro Max, Apple Watch Ultra 2, Apple Watch S10, MacBook Pro 14 & 16, а также гиперреалистичных рук с ригом.
К каждому девайсу требуется создать 5+ кастомных мокапов. Мокапы должны поддерживать смену контента на экране, смену цвета девайса (пресеты официальных цветов), а также смену заднего фона (Alpha + solid color).
Формат сдачи: .blend (готовая сцена) и .psd (готовый мокап для использования).
Опыт работы с 3D мокапами и наличие перечисленных моделей обязательны.
Сроки выполнения 3–7 дней, оплата до $500, USDT (TRC20).
После проекта возможен переход на долгосрочное сотрудничество с фиксированным окладом.
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