Необходим 3D-artist для создания 50 мокапов высокого качества для следующих девайсов: iPhone 16 Pro Max, Apple Watch Ultra 2, Apple Watch S10, MacBook Pro 14 & 16, а также гиперреалистичных рук с ригом.

К каждому девайсу требуется создать 5+ кастомных мокапов. Мокапы должны поддерживать смену контента на экране, смену цвета девайса (пресеты официальных цветов), а также смену заднего фона (Alpha + solid color).

Формат сдачи: .blend (готовая сцена) и .psd (готовый мокап для использования).

Опыт работы с 3D мокапами и наличие перечисленных моделей обязательны.

Сроки выполнения 3–7 дней, оплата до $500, USDT (TRC20).

После проекта возможен переход на долгосрочное сотрудничество с фиксированным окладом.