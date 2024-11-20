3D-дизайн мокапов для девайсов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка165 просмотров

Необходим 3D-artist для создания 50 мокапов высокого качества для следующих девайсов: iPhone 16 Pro Max, Apple Watch Ultra 2, Apple Watch S10, MacBook Pro 14 & 16, а также гиперреалистичных рук с ригом.

К каждому девайсу требуется создать 5+ кастомных мокапов. Мокапы должны поддерживать смену контента на экране, смену цвета девайса (пресеты официальных цветов), а также смену заднего фона (Alpha + solid color).

Формат сдачи: .blend (готовая сцена) и .psd (готовый мокап для использования).

Опыт работы с 3D мокапами и наличие перечисленных моделей обязательны.

Сроки выполнения 3–7 дней, оплата до $500, USDT (TRC20).

После проекта возможен переход на долгосрочное сотрудничество с фиксированным окладом.

3D-моделированиеAdobe PhotoshopBlender
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
61 отзыв
5 месяцев назад

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