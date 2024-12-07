3D-дизайнер для разработки моделей светильников и аксессуаров для 3D-печати

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Ищу 3D-дизайнера для разработки моделей светильников и аксессуаров для 3D-печати.

Нужно создавать функциональные и продуманные модели, которые будут оптимизированы для 3D-печати.

Желателен опыт работы с похожими проектами и интерес к 3D-печати.

Если тебе интересно, напиши в личные сообщения и прикрепи портфолио.

Обсудим детали!

3D-моделирование
5 месяцев назад
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