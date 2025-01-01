3D дизайнер для создания одной модели

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен7 заявок36 просмотров

Я ищу 3D дизайнера для личного проектирования модели плойки (приставки)

Есть визуальное изображение желаемого (прикреплен), а также относительный пример от другого автора ( https://sketchfab.com/3d-models/nintendo-switch-diorama-7bafb356e4f34695954da8fa6cd640b4 ) для визуального понимания того что требуется от работы

Оплата работы обсуждаема, предлагайте свой ценник в ответе на заявку пожалуйста

3D-моделирование
4 месяца назад
guest_1735494720594
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Hauntedq
Данил 
24 года
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Был
4 месяца назад
4 месяца назад
$12
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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