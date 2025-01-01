Я ищу 3D дизайнера для личного проектирования модели плойки (приставки)

Есть визуальное изображение желаемого (прикреплен), а также относительный пример от другого автора ( https://sketchfab.com/3d-models/nintendo-switch-diorama-7bafb356e4f34695954da8fa6cd640b4 ) для визуального понимания того что требуется от работы

Оплата работы обсуждаема, предлагайте свой ценник в ответе на заявку пожалуйста