3d фото товара

$40
3D-графикаЗакрыт1 заявка178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ТЗ прикрепил.

2 года назад
guest_16438258487632
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
zvetok77
Сергей 
25 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
2 года назад
$40
1 день
RUBWMZ
  • Похожие заказы

  • 3D-макеты этажей офисного центра

    $240

    [b]Важно![/b] Работа только для ответственного, аккуратного специалиста с опытом аналогичных работ, понимающим что нужно сделать по данному заданию. Если есть вопросы - пишите. Еще лучше прислать Ваши аналогичные примеры, или примеры того как сможете сделать. [b]Задача[/b] Нужно ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Назначение материалов разным областям сетки

    Есть модели с разверткой нужно не испортив материалы и наложение текстур различные области обозначить отдельными материалами. В зависимости от моделей, возможно где-то скорректировать сетку под текстуры. Цель - назначать разные настройки для каждой требуемой области ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Моделирование аттракциона

    Добрый день. Необходимо визуализировать модель аттракциона. В идеале, если работа будет выполняться в Cinema 4D, если это будет друга программ, то итоговый формат должен быть fbx. Обязательно с разверткой/текстурами под стандартный рендер cinema, а лучше ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Анимация моделей

    Дается задача , которая должна быть выполнена в срок - 1 неделя . Оплата от качества работы. Максимальная оплата за работу от 500 до 50000 рублей. Софт не важен , главное экспорт анимации в ...

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание уникального 2D / 3D аватара и коллекции NFT!

    $125

    Предложу проект креативному, надежному, outside the box thinker, с 3+ опытом работы и с качественным портфолио графическому дизайнеру! Суть проекта заключается в создании уникального, не имеющего аналогов в NFT пространстве аватара и 10К коллекции, которая ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание 2D / 3D аватара и коллекции NFT!

    $125

    Создание аватара и коллекции в NFT пространстве. Передам проект в руки креативного, опытного, с неординарным стилем, out of the box thinker, работающего быстро и качественно! Примеры качественных работ прикреплены ниже. Бюджет: 25$ за создание аватара и 100$ за ...

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание уникального аватара и коллекции NFT!

    $125

    Ищу графического дизайнера для создании уникального аватара и в дальнейшем коллекции в NFT пространстве. Требования: - креативный подход к разработке и реализации задачи; - опыт работы с графическим дизайном более 3 лет; - быстрое выполнение работы; - уникальные и неповторимые ...

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание уникального графического аватара и коллекции NFT

    $125

    Ищу графического дизайнера для создании уникального аватара и в дальнейшем коллекции в NFT пространстве. Требования: - креативный подход к разработке и реализации задачи; - опыт работы с графическим дизайном более 3 лет; - быстрое выполнение работы; - уникальные и неповторимые ...

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    2 года назад