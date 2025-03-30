Требуется разработка 20-30 lowpoly моделей персонажей из мультфильма Лило и Стич. Модели должны быть выполнены в формате FBX и включать скелетные анимации. Обеспечьте соответствие стилю мультфильма и оптимизацию для использования в играх.
3D Generalist для CGI проекта
Требуется 3D Generalist для проекта, работающего в Блендере. Задача заключается в создании ролика с голубями длительностью 10-15 секунд. Финальный дэдлайн всего видео 15.06. Необходимо отправить ссылку на портфолио в личные сообщения.
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