3D Generalist для создания рекламных роликов игры

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка326 просмотров

Ищем исполнителей для создания нескольких 3D роликов - рекламных креативов игры. Необходим высокий уровень владения 3D пакетами, включая UE4 или UE5. Обязательно наличие портфолио с примерами работ, включая анимацию персонажей. Сроки сдачи: 30 декабря и 13 января.

Анимация персонажейСоздание рекламных роликов
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
онлайн
61 отзыв
4 месяца назад