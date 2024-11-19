Ищется специалист для разработки концепта персонажа по ТЗ и референсу, а также создания 3D модели с текстурами и подготовкой рига под анимацию. Оперативный фидбек и своевременная оплата гарантируются, возможен долгосрочный контракт при успешном сотрудничестве.
3D Generalist для создания рекламных роликов игры
Ищем исполнителей для создания нескольких 3D роликов - рекламных креативов игры. Необходим высокий уровень владения 3D пакетами, включая UE4 или UE5. Обязательно наличие портфолио с примерами работ, включая анимацию персонажей. Сроки сдачи: 30 декабря и 13 января.
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