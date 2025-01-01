3D и моушен дизайнер для проекта

Разработать реалистичную 3D-модель стандартной пластиковой бутылки питьевой воды объемом 0,5 л, 1 л и 1,5 л. Модель должна быть выполнена из прозрачного PET-пластика с легким голубым оттенком и включать варианты с наполненной и пустой бутылкой. Требования: формат OBJ или Blender, средний полигонаж, точные размеры, элементы брендинга. Первый черновик через 5 дней, финальная модель через 10 дней после утверждения.