3D и моушен дизайнер для проекта

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
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Необходимо создать 3D реалистичные занавесы, а также анимированную графику с баблами, логотипами и цифрами. Ищу специалиста по 3D и моушен дизайну, присылайте портфолио и условия в личные сообщения.

3D-моделирование
4 месяца назад
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