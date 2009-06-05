Всем доброго времени суток Хотелось бы получить предложения по поводу создания экрана, который будет показываться при загрузке игры (так же в маркетинговых материалах). Игра - логическая настольная, что-то вроде Bejeweled2 (http://www.popcap.com/games/free/bejeweled2). ...
3д исходник русалочки
Нужен 3д исходник красивой, забавной русалочки, не дорого.
Превьюшки и цену присылайте на [email protected]
Заявки фрилансеров
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