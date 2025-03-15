3d модель

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Открыт2 заявки143 просмотра

Сделать 20-30 lowpoly моделей персонажей из мультфильма Лило и стич в формате FBX с костями

3D-моделированиеСоздание персонажей
19 часов назад
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4 часа назад
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