Нужно сделать 3D макет браслета в скандинавском стиле по нескольким фото. Макет должен иметь 100% схожесть с фото!
3D модель для печати, с чертежа
Здравствуйте.
Необходимо подготовить объект к печати на 3D printer, по примерному чертежу. Моделирование. Функциональная деталь. карман- зажим. Пластик
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