Добрый день! Нужно сделать 3Д модель оборудования. Часть его собрана из профилей, которые можно найти в открытом доступе, поэтому моделировать придется только некоторые части.

Также в доступе можно найти мотор привода.

Фото оборудования приложено к заданию.

Нужны рендеры с разных сторон и крупные элементы важных деталей (печатная головки и тд.)

Такие рендеры делали уже, но сменилось оборудования. Как выглядело приложил файлы.

Срок - 2-3дня.