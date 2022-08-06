Требуется разработка фотореалистичных 3D персонажей с использованием METAHUMAN и ZBRUSH по предоставленным референсам. Важно учитывать высокую детализацию и качество моделей. Примеры ранее выполненных работ помогут оценить уровень исполнения.
3Д модель по дереву для ЧПУ станка
К примеру с картины или семейного фото
Заявки фрилансеров
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