3д модель таза человека - Показать на ней деформации

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Необходимо взять готовую 3д модель таза человека (могу купить) и немного ее изменить. Надо сделать несколько вариантов деформации тазовых костей, чтобы студентам на модели было понятно, какие бывают деформации таза в остеопатии.

3D-моделирование
2 месяца назад
guest_1741686902176
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2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
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2 месяца назад