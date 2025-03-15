3д модель в блендер

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
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Требуется создать точную копию модели с картинки для 3д-печати. Объект прислать в двух разрешениях: .blend/.obj, .stl
Цену предлагаете вы. Сотрудничество буду выбирать исходя от вашего резюме и ваших работ.

3D-моделированиеBlender
14 часов назад
Дарья
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
13 часов назад
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Нет заявок фрилансеров