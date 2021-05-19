3d модель здания, визуализация

$222
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка130 просмотров

Доброго дня Геворг.

По планам и фасадам с отметками высот, выстроить модель в 3D max. Вписать ее в существующую сцену. Порендерить. В облаке чертежи и визуалка существующей сцены, где есть эти объекты, но их нужно переделать. После вышлю 3D существующей сцены. Срок -неделя.

Облако: https://disk.yandex.ru/d/cjuLluSq3__fbA

Благодарю.

3ds Max
4 года назад
Andrey_Mirra
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Геворг
 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
18 часов назад
35 отзывов
4 года назад
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3D-графика

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