Нужны идеи и реализация 3d проектов на разную тематику для 3d печати.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Сам корпус не нужен, я предоставляю готовый файл корпуса (круглый, овальный, многогранный и т.п.) с площадкой для креатива и тематикой для проекта с лицевой стороны где нужно придумать и „вырезать“ новый мотив, сохранить например в dxf.

Идеи и проекты должны быть строго Ваши с правами возможности редактирования и распространения только для меня, (использование Вами для продажи 3d моделей или готового продукта другим лицам без моего согласия запрещено).

Это пара примеров. По сути корпус в большинстве случаев одинаковой (разные формы, круглые, звёзды, квадраты, прямоугольные), но мотив разный (тематики: Новый год, 8 марта, Хэллоуин, Пасха, имена и т.п.).

Оплата за каждую модель через PayPal.

Постоянное сотрудничество