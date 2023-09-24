3D модели для плит из гипса и бетона

В новом месте жительства пытаюсь организовать производство гипсовых 3D плит. Есть большое количество моделей в разных банках, однако хотелось бы иметь свой уникальный и качественный дизайн. Сам на начальном этапе работаю в Blender поэтому общение будет несложным. Модели простые, для хорошего художника не составит большой проблемы. Торговаться до копеек не буду. Пример в прикреплённом файле. опыт работы с чпу станками приветствуется.